MIT destekli yeni yapım tanıtımıyla ekran başındakileri heyecanlandırmayı başarırken, araştırma konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün oynuyor? İşte diziye ait ayrıntılar...

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çeken Teşkilat dizisinin çekilerine hızla devam edilirken ilk fragmanı yayınlandı. Ekranlarda dönen fragmanın ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 7 Mart günü yayın hayatına başlayacak.

Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi oyuncuların kimler?

HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN OYNUYOR?

TRT1 kanalında yayın hayatın başlamak için gün sayan iddialı yapım Teşkilat dizisi MİT'in bir anlamda perde arkasının anlatılacak. Merakla beklenen dizi ise 7 Mart 2021 Pazar ilk kez izleyici karşısında olacak.