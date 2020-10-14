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Tokat Katmeri tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tokat Katmeri malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Tokat Katmeri yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tokat Katmeri nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Tokat Katmeri ve yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Tokat Katmeri tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tokat Katmeri malzemeleri

Tokat Katmeri yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tokat Katmeri yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tokat Katmeri nasıl yapılır? Tokat Katmeri nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

TOKAT KATMERİ MALZEMELERİ

  • Aldığı kadar un
  • 5,5 su bardağı su
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 bardak sütTokat Katmeri tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tokat Katmeri malzemeleri

TOKAT KATMERİ TARİFİ YAPILIŞI

Bütün malzemeleri bir kapta yoğurun.

Burada önemli olan suyun soğuk olması ve hamurun koyu bir hamur olması.

Daha sonra minik minik bezeler yapın.

Bezeleri açmaya başlayın.

Bezeyi orta boyda açtıktan sonra sıvı yağ ile hamuru yağlayıp tekrar beze yapın.

Diğer tüm bezeler için aynı işlem yapılır.

Tüm bezeler yapıldıktan sonra tek tek yeniden açılır ve saca konur. (pişirdiğimiz sobaya saç, bilmeyenler için ).

Hamurda hafif kabarcıklar olunca çevrilir ve çevrilen yüzüne tekrar yağ sürülür.

Diğer yüzü de aynı şekilde yağlanır.

Üzeri kızarınca sacdan alınır.

Dilerseniz çökelekli ve patatesli de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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