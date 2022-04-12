TOKİ her geçen yıl, ev sahibi olmak isteyen kişileri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ’ye başvuru yapan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya BEYBES kura sonuçları 2022, TOKİ Konya BEYBES kura çekiliş sonuçları kazanan isimler tam liste konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar…

TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇLARI 2022

TOKİ, Konya’nın Meram ilçesinde 180 konutun yapımını tamamladı. Kura sonuçlarını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında sıkça araştırma yaparak isimlerinin sonuçlarda yer alıp almadığını kontrol etti. TOKİ kura sonuçlarında isimleri yer alan kişiler 18 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında sözleşme imzalayacak.

TOKİ KONYA BEYBES KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANAN İSİMLER TAM LİSTE 2022

TOKİ ile hayallerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ’nin satışa sunduğu konutların 129’u 2+1, 50’si de 3+1 evlerden oluştuğu biliniyor. 28 Mart tarihinde başvuruları başlarken son başvuru tarihi 1 Nisan’da sona ermişti. TOKİ Konya BEYBES kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, haberimizde yer alan bağlantıya tıklayarak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler.

TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇLARI 2022

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

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