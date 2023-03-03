Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar

Trabzon’un Çaykara ilçesinde 1959 yılında meydana gelen heyelanın ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, bu kez deprem afetini yaşadı.

Çaykara ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen heyelanlarda can kayıplarının yaşanmasının ardından bu bölgedeki vatandaşlar, ülkenin farklı noktalarına devlet tarafından iskan edildi. 1959’daki heyelanlarda zarar gören Ulucami (Zeno), Şahinkaya (Şur), Kabataş (Fotinos) köylerinin sakinleri de Kırıkhan’a gönderildi.

TRABZONLU NÜFUSU 10 BİNİ GEÇTİ

Devlet tarafından 1964’te yapımı ve kura işlemleri tamamlanan evlere bölge halkından 408 aile taşındı. Karadeniz yerleşkesi olan 408 Evler Mahallesi ve zamanla kent genelinde ikamet eden Trabzonluların sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı.

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Doğup büyüdükleri topraklardan göç eden Trabzonlular, 64 yıl sonra Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerle bu kez bir başka afeti yaşadı.



Mahalledeki evlerden sadece biri yıkılmasına karşın kentin genelindeki yıkımlarda on yıllar önce buraya göçen Trabzonlulardan da hayatını kaybedenler oldu.

“35’E YAKIN KARADENİZLİ HEMŞEHRİMİZİ KAYBETTİK”

408 Evler Mahalle Muhtarı Şakir Varlıbaş, heyelandan dolayı Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 408 hane iskan edildiklerini anlattı.

O tarihten beri hayatlarını bu mahallede sürdürdüklerini belirten Varlıbaş “Mahalle ve çevresinde yaklaşık 10 bine yakın Trabzonlu yaşıyor.” dedi.

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Varlıbaş, dedelerinin Trabzon’daki afeti kendilerine aktardığını anlatarak şöyle konuştu: “Çaykara’daki toprak kaymasında böyle can kaybı olmamış. Depremden sonra buradaki binalarımız sağlam, biraz hasar var. Selden kaçtık, depreme tutulduk, yıllar sonra Hatay’da en büyük afetle karşılaştık. Buradaki 3 mahallemizde toplam 35’e yakın Karadenizli hemşehrimizi kaybettik.” diye konuştu.



Bölgeye yardım gönderenlere teşekkür eden Varlıbaş, “Sürekli yardım geliyor. Sabırla hepsinin altından kalkacağız. Rabb’im devletimizi başımızdan eksik etmesin.” ifadesini kullandı.

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