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Truffle Çikolata nasıl yapılır? MasterChef Truffle tarifi ve malzemeleri

MasterChef Truffle Çikolata tarifi | Ekranların fenomen yarışması MasterChef'te bu akşam iki takımda hünerlerini sergiledi. İki takım bu akşam misafirler için Truffle Çikolata yaptı. Peki Truffle Çikolata nasıl yapılır? Truffle Çikolata tarifi nedir? Truffle Çikolata malzemeleri nelerdir?

Truffle Çikolata nasıl yapılır? MasterChef Truffle tarifi ve malzemeleri

Truffle tarifi ve malzemeleri, Masterchef Türkiye'de bu akşam çikolata şöleni yaşanıyor. Truffle tarifi ve malzemeleri, MasterChef 2020 izleyicilerinin merak edip araştırdığı lezzetler arasında yer alıyor. Peki Truffle Çikolata nasıl yapılır? Truffle Çikolata tarifi nedir? Truffle Çikolata malzemeleri nelerdir?

Truffle Tarifi İçin Malzemeler

2 adet baton kek

1 paket süt kreması

1/2 bardak süt

1 paket bitter çikolata

Truffle Tarifinin Püf Noktası

Yazının içeriğinde de belirttiğim gibi marketten alacağınız baton keklerle yahut kendi yaptığınız keklerden artanları parçalayarak ön hazırlığınızı yapabilirsiniz. Ben ekstra meyve kullanmak istemediğimde meyveli/ üzümlü hazır keklerden kullanıp işi daha da kolaylaştırıyorum. Fakat siz dilediğiniz meyve yahut kuru yemişlerle içeriği zenginleştirebilirsiniz.

Truffle Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü ve süt kremasını bir ısıtma kabına alıp ısıtmaya başlayın. Kaynamaya yakın bitter çikolatayı birkaç parçaya kırıp kontrollü olarak eritin.

Genişçe bir kapta baton pastalarınızı güzelce kırıklayın. Rondo kullanacaksanız düşük devirde ve kısa sürede işlemi tamamlayın ki iyice una dönüşmesin.

Bu aşamada arzu edenler içerisine kırıklı ceviz, kırıklı üzüm yahut üzüm kurusu ekleyebilirler. Miktarını siz belirleyebilirsiniz. Ben daha pratik davranıp marketten alacağım keki, meyveli bir kek olarak seçiyorum. Dolayısıyla fazladan bir şey ilave etmesem bile aynı sonucu elde ediyorum.

Sütlü karışımı ekleyip malzemeye harmanlayarak özleştirin.

Harmanladığınız bu iç harcı buzdolabında bir-iki saat dinlendirin.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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