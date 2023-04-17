Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı, Konut satışında azalma var, yabancıların konuta ilgisi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı yeni verilere göre ,Geçen ay yabancılara 3 bin 415 konut satılırken bu kategoride ilk sırayı 1175 konutla Rusya vatandaşları aldı- İpotekli konut satışları martta yıllık bazda yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262'ye gerilediğini duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı, Konut satışında azalma var, yabancıların konuta ilgisi azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de martta 105 bin 476 konut satışı gerçekleştirildi. Ülke genelinde ipotekli konut satışları martta yıllık bazda yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24 olarak gerçekleşti.

MART AYINDA KONUT SATIŞINDA AZALMA VAR

Ocak-mart döneminde yapılan ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 düşüşle 58 bin 822 olarak kaydedildi.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'inin, ocak-mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ünün ilk el satış olarak gerçekleştiği belirlendi.

Ülke genelinde diğer konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 düşerek 80 bin 214'e düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise yıllık bazda yüzde 10,9 azalışla 224 bin 393'e geriledi.

İLK EL KONUT SATIŞININ PAYI YÜZDE 31,2 OLDU

İlk el konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 32 bin 889 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 düşüşle 83 bin 907 oldu.

Martta ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 düşerek 199 bin 308'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı, Konut satışında azalma var, yabancıların konuta ilgisi azaldı

YAPANCILARA KONUT SATIŞINDA AZALMA VAR

Yabancılara yapılan konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 gerilemeyle 3 bin 415'e düştü. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1324 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1090 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1175 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

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KAYNAK: AA

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