Karayolunda seyreden araç takla atarak şarampole uçtu, üç kişi araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, D.C.'nin sürücüsü otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Feci kazadan dolayı savrulan aracın içerisindeki sürücü D.C., İ.C. ve A.E. araçtan fırladı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazaya şahit olan sürücülerin 112 Acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan fırlayan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.