Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Birçok ülke Rusya'ya saldırı nedeniyle yaptırım uygulayıp, Ukrayna'ya silah yardımı yaptı. Ancak İsrail, Ukrayna'ya silah yardımında bulunmadı.

"İSRAİL BİZE HİÇBİR ŞEY VERMEDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'de bu duruma Ouest-France'a verdiği röportajda değindi. Zelenskiy, "Şok oldum, bunu anlamıyorum. İsrail bize hiçbir şey, hiçbir şey vermedi… Topraklarını savunmak zorunda olduklarını anlıyorum, ancak İsrail'in silahlarını başka ülkelere ihraç ettiği bilgisini aldım." dedi.

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"UKRAYNA'YA YARDIM ETMEDİLER"

Zelenskiy, "Bunlar apaçık gerçekler: İsrail hükümetiyle görüşmeler oldu ama Ukrayna'ya yardım etmediler. Neden bize hava savunma teçhizatı vermiyorlar?" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, İsrailli liderleri suçlamadığını, sadece gerçekleri dile getirdiğini vurgularken Rusya'nın hâlâ İsrail'i etkileme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

"RUSYA'NIN İSRAİL ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÖREBİLİYORUZ"

Zelenskiy, "Rusya'nın İsrail üzerindeki etkisini görebiliyoruz. (Gerçi) İsrail'i bağımsız bir devlet olarak görüyorum" diye de ekledi.

Öte yandan Zelensky, İsrail sivil toplumunun Ukrayna'yı desteklediğine inanıyor.

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