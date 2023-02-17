Ümit Zileli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? Ümit Zileli'nin biyografisi

Çok eski bir televizyoncu olan Ümit Zileli Sözcü TV'ye transfer olunca internet ortamında Ümit Zileli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başlandı. İşte Sözcü TV genel yayın yönetmeni Ümit Zileli'nin biyografisi

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Ümit Zileli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? Ümit Zileli'nin biyografisi

Çok tecrübeli ve deneyimli gazeteci ve televizyoncu olan Ümit Zileli, yeni kurulan Sözcü Televizyonun transfer olması üzerine vatandaşlar Ümit Zileli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte Ümit Zileli'nin biyografisi

Ümit Zileli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? Ümit Zileli'nin biyografisi

ÜMİT ZİLELİ KARAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ümit Zileli 1959 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 1978 yılında Anadolu Ajansında gazetecilik hayatına başlamış ve daha sonra ki yıllarda Günaydın, Ankara, Ekspres ve Barış gazetelerinde çalışmıştır. 1982 yılında Amerika Los Angeles’ta kurulan Güneş gazetesinin muhabirliğini yapmıştır. 1991 yılında TRT kanalında Değişen Sanat ve 25 Kare isimli programın moderatörlüğünü yapmıştır. 1997 yılından beri Cumhuriyet Gazetesinin Düz Çizgi köşesinde makalelerini yayınlamaktadır.

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