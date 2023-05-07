Üniversiteli gençlerden Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz "Haydi reis bir daha güldür sen yüzümüzü"

Yaklaşık 5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı 14 Mayıs seçimlerinde bütün siyasi partiler oy kullanacak bu gençlerine üzerine gözlerini çevirmiş durumda. Siyasi parti temsilcileri bu gençleri etkilemek ve oylarını alabilmek için bir çok proje ve vaatler açıklamakta.

Siyasi partilerin gençler üzerinde yapmış olduğu bu çalışmaların nasıl bir sonuç vereceği gençlerin hangi siyasi partiyi tercih edeceği merak edilirken, sosyal medyaya düşen gençlerin hazırlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben çekilen bir video çok beğeni topladı.

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"HAYDİ REİS BİR DAHA GÜLDÜR SEN YÜZÜMÜZÜ"

Üniversiteli gençlik olduğu anlaşılan bir grup genç cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı "Haydi reis bir daha güldür sen yüzümüzü" adını verdikleri kısa zamanda sosyal medyada gündem olan bir vidoe çekip sosyal medyada yayınladılar.

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