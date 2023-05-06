HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit: 'Halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız'

HDP'li Ahmet Türk, seçim mitinginde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyleyerek "Ancak seçimlerden sonra bize verdikleri sözleri yerine getirmez halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi.

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HDP'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ve 6'lı masanın ortak adayı CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasından milletvekili ve yöneticilerinin sonra seçim meydanlarında 14 Mayıs sonrası yapılacak ve olacaklarla ilgi istek ve temennilerini tehdit diliyle bir bir sıralayarak tepki çeken açıklamaları devam ediyor.

"SEÇİMLERDEN SONRA HALKIMIZA YANLIŞ YAPARLARSA ONUN HESABINI DA SORARIZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, şu açıklamaları yaptı: ''Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız.''

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