HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit: 'Halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız'

HDP'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ve 6'lı masanın ortak adayı CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasından milletvekili ve yöneticilerinin sonra seçim meydanlarında 14 Mayıs sonrası yapılacak ve olacaklarla ilgi istek ve temennilerini tehdit diliyle bir bir sıralayarak tepki çeken açıklamaları devam ediyor.

"SEÇİMLERDEN SONRA HALKIMIZA YANLIŞ YAPARLARSA ONUN HESABINI DA SORARIZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, şu açıklamaları yaptı: ''Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız.''

Haberin Devamı

CHP ve İYİ Parti teşkilatları 'Van Mitingi' sonrası karıştı! Yüzlerce istifa peş peşe geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs Türk demokrasisinin şöleni olacak"

Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek

HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"

İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı

Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır