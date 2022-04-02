Vatansever tüccar anlattı dedi, şeker fiyatlarındaki kirli artışı ortaya çıkardı! Melih Gökçek'ten sosyal medyaya damga vuran açıklamalar

Türk Şeker'in şeker fiyatlarına yüzde 31 oranında zam yapması sonrasında şeker fiyatlarındaki artış yeniden gündeme geldi. Özellikle özel fabrikaların piyasaya fahiş fiyatta şeker satması sonrası birçok sektörde şekerin kullanıldığı ürünlere zam gelirken yaşanan fiyat artışlarının arka planı hakkında Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şeker fiyatlarındaki değişimi ve özel fabrikaların aralarında yaptığı fiyat artırma anlaşmalarını anlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye şeker fabrikaları sadece marketlere şeker yetiştirirken, özel şeker fabrikaları gıda sanayine şeker satıyor. Şu anda 9 özel şeker fabrikası var. Bunlar kendi aralarında anlaşarak son 6 aydan beri şeker fiyatlarını yükseltiyor, 9 özel fabrika dönemi vurgun dönemi görüyor.

"EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE 1000 TL'YE ÇIKARMAK İÇİN ARALARINDA ANLAŞTILAR"

Yakın zamana kadar 280 TL olan 50 kg’lık çuval fiyatını bu vurguncular 800 TL’ye çıkarttı. Bakanlık devreye girdi şekeri bu özel 9 fabrika 800 TL’den 575 TL’ye düşürdü. Ama şimdi yeniden 700 TL’ye çıkarttılar. En geç 10 gün içinde 1.000 TL’ye çıkartmak için aralarında anlaştı.

"BİR VATANSEVER TÜCCAR İŞİN İÇYÜZÜNÜ BÜTÜN ÇIPLAKLIĞI İLE ANLATTI"

Diyeceksiniz ki bunu nerden biliyorsun? Ben şeker konusunu yazınca bu konunun inciğini cinciğini bilen bir vatansever tüccar beni arayıp işin içyüzünü bütün çıplaklığı ile anlattı. Peki çözüm var mı?

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Devlet şeker ithalatına müsaade edecek. Ama ithalat sadece tarım kredi kooperatifleri ve şeker şirketi tarafından yapılacak. Fiyat 350 TL civarı… Özel fabrikalara ithal müsaadesi verilmeyecek. Bu 9 özel fabrika bir ayda kuzu olmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum.

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