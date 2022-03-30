Melih Gökçek, Meral Akşener ve Kemal Kılçdaroğlu'nu rezil etti! "Şimdi anladın mı Türkiye, bunlara ülke neden emanet edilmez?"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabında muhalefet karşıtı paylaşımlarına devam ediyor. Özellikle Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i her defasında nakavt eden Gökçek, bu defa 3 videodan birleştirdiği kolaj paylaşımını takipçilerine sundu. Bahsi geçen videoda iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna temsilcileri tarafından alkışlandığı da görüldü.

"ŞİMDİ ANLADIN MI TÜRKİYE?"

Melih Gökçek'in paylaşımında, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ve Ukrayna krizinde Türkiye'nin Rusya'yı tamamen yok sayması ve Ukrayna'nın yanında durması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak, dünyayı sarsan krizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk ile geliştirdiği yönetim biçimiyle yürütmesi, tüm dünya tarafından takdir topladı. Paylaşımın son dakikalarında ise Rusya ve Ukrayna heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı görülüyor.

DÜŞÜNÜN Kİ BU KİŞİLER İKTİDARDA İDİ…

YA SAVAŞTAYDIK…

YA DA EKONOMİK KRİZİN ZİRVESİNDE…

YOKLAR ÜLKESİ OLMUŞTUK…



ŞİMDİ ANLADIN MI TÜRKİYE, ÜLKEN NİYE BU ADAMLARA TESLİM EDİLEMEZ..



VIDEO’NUN SONUNA BAKIN, RUSYA VE UKRAYNA ERDOĞAN’I NASIL ALKIŞLIYOR? pic.twitter.com/q6gPLo1HyB — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 29, 2022

Görüntüleri okurlarına sunan Gökçek, "Düşünün ki bu kişiler iktidarda idi… Ya savaştaydık… Ya da ekonomik krizin zirvesinde… Yoklar ülkesi olmuştuk… Şimdi anladın mı Türkiye, ülken niye bu adamlara teslim edilemez.. Videonun sonuna bakın, Rusya ve Ukrayna Erdoğan’ı nasıl alkışlıyor"

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