Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!

Gazeteci Veyis Ateş ile yaptığı konuşmanın ifşa edilmesiyle birlikte Ateş'in, Türkiye'ye dönüşünü sağlamak için Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiası, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Korkmaz'ın, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasının ardından yeniden gündeme gelen kara para aklama soruşturması konusunu köşesine taşıyan Sabah yazarı Hilal Kaplan, söz konusu 'kirli ilişkiler ağı'nın deşifre olduğunu ifade ederek bu ağda 12 gazetecinin daha olduğunu ifade etti.

DAVADA YENİ BİR GELİŞME OLDU

Geçtiğimiz mayıs ayında SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve diğerleri hakkında, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görülmüş ve mahkeme hükmen tutuklama kararı verdiğini hatırlatan Hilal Kaplan, ABD'de yürütülen davada yeni bir gelişme olduğunu, avukatlarının verdiği bilgide, Korkmaz'ın katıldığı yayının sonrasında ABD'deki davayla bağlantılı yeni bir dava açıldığını ve tutuklama kararının bunun üzerinden verildiğini öne sürdü.

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"NASIL DEVASA BİR PR AĞI"

Bunun üzerine Korkmaz'ın, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklandığına dikkat çeken Kaplan, "Korkmaz meselesinin bizi ilgilendiren yanı sadece kara para aklama veya dolandırıcılık iddiaları değil. Aynı zamanda medya ile bu "işadamı"nın kurduğu anlaşılan yakın ilişki... Aklınıza gelen bazı yazarlar, TV kanalları ve internet siteleri ile bu kişinin adını arattığınızda nasıl devasa bir PR ağı kurduğunu hayretle görüyorsunuz. Ancak bu PR'ın ne kadarı gerçekçi ne kadarı "tamamen duygusal", henüz belirsiz. Umuyorum işin bu kısmı da mahkemeye intikal eder ve adalet mekanizması çerçevesinde görürüz." ifadelerine yer verdi.

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KREDİ KARTI, PARA, TATİL...

Korkmaz'ın bazı yazarlara "sınırsız kredi kartı", bazı yazarlara elden para desteği verdiği, bazılarını da ballı tatillere gönderdiğinin kulaktan kulağa yayıldığını söyleyen Kaplan, Korkmazın, işine geldiği için şimdilik sadece bir isim telaffuz ettiğini ancak söz konusu ağda 12 gazetecinin daha olduğunun söylendiğini belirtti.

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Korkmaz'ın "ablam" dediği Sevilay Yılman'ın dün attığı tweet'e de dikkat çeken Kaplan, yazısında "Korkmaz'ın hangi gazetecileri evinde veya otelinde ağırladığını, "kimlerin kredi kartını ödediğini" sordu. Sonra da bu tweet'i sildi. Esas bizler daha on gün öncesine kadar "Dolandırdıysa Amerika'yı dolandırdı" mealinde suçunu hafifletmeye kalktığı "kardeşi"nin neler yaptığını bilmeyi talep etmeliyiz.

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SBK'nın çıkışından sonra içlerinde Fatih Altaylı'nın da olduğu dört kişiye HaberTürk'ten "izin verildiği" söyleniyor. Bahçeli'nin tepkisi sonrasında da iki kişi izne çıkarılmıştı. Şahsıma yönelik HaberTürk yayınında alınan ah'lar çıkıyor, diyebilir miyiz?.." ifadelerini kullandı.

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