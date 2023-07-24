WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!

Son dönemlerde Türkiye'deki mobil hat kullanıcıları arasında Whatsapp üzerinden gelen yurt dışı aramaları ve mesajlar, önemli bir şikayet konusu haline gelmiştir. Bu tür dolandırıcılık ve spam içerikli iletiler, kullanıcıların güvenliğini ve kişisel bilgilerini tehdit ederek büyük endişe yaratmaktadır.

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WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!

Türkiye'de telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında dolandırıcıların kullandığı yöntemler zamanla değişiyor. Bir dönem en sık başvurulan yöntem olan "adınız terör soruşturmasında geçiyor" taktiği kamu kurumlarının uyarıları ve medyanın haberleriyle azalmıştı. Ancak, suçlular boş durmadı ve yeni tuzaklar kurmaya başladı. Son haftalarda yabancı numaralardan yapılan Whatsapp mesajlarıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları artmış durumda.

WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!

Yabancı Numaralı Whatsapp Mesajlarıyla Dolandırıcılık

Dolandırıcıların yeni yöntemi, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta ABD, İngiltere gibi ülkelerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçmeleri ve Whatsapp aracılığıyla kullanıcıları tuzağa düşürmeleridir. Mesajlarda genellikle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri, Google, Youtube, Apple gibi, geçer. Dolandırıcılar, kendilerini bu şirketlerin çalışanları olarak tanıtarak, kullanıcılara küçük görevler vererek ciddi kazanç vaadiyle kandırıyorlar.

WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!

Sahte Görevler ve Kazanç Vaadi

Dolandırıcılar, masum gibi görünen görevlerle kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışıyorlar. Örneğin, "Google üzerinden bir mağaza ismi gönderiyoruz, sadece bu mağazaya 5 yıldız vermeniz yeterli" şeklinde mesajlar gönderiyorlar. Kullanıcılar bu görevleri kolayca yapabileceğini düşünüp, dolandırıcılara inanıyorlar.

Dolandırıcılık Süreci ve Yöntemleri

Dolandırıcılar, kullanıcılara para kazandıklarını söyleyerek önce güven inşa ediyorlar. Ancak, kullanıcıların parayı alabilmek için ödeme yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Dolandırıcılara göre, kullanıcıların yaptıkları ödemelerle banka hesaplarına para geçiyor ve bundan sonra her görev için otomatik ödeme gerçekleşiyor.

WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!

Mobil Hat Ele Geçirme

Dolandırıcıların hedeflerinden biri de kullanıcının cep telefonu hattını ele geçirmektir. Sahte linkler aracılığıyla kullanıcıların telefonlarına virüs bulaştırılarak dolandırıcılar, kullanıcının mobil hattını kontrol edebiliyorlar. Böylece, bankacılık işlemleri ve diğer kritik uygulamalar için gerekli güvenlik kodları dolandırıcıların eline geçiyor.

Kullanıcıların Alabileceği Önlemler:

  • Bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları ve mesajları dikkatle değerlendirmek ve şüpheli mesajları bildirmek.
  • Sahte görevlerle kazanç vaadine inanmamak ve bilmediği numaralara para göndermekten kaçınmak.
  • Whatsapp üzerinden gelen çağrıları sessize alarak spam aramalardan korunmak.
  • İndirilen linklere dikkat etmek ve güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirmek.

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