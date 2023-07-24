Hayvana acımadılar! Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar.

YAYINLAMA
Google News
Hayvana acımadılar! Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

AÇLIKTAN VE SUSUZLUKTAN BİTKİN DÜŞTÜ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Hayvana acımadılar! Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar

Dede Korkut coşkusu yaylada şenliklerle kutlandıDede Korkut coşkusu yaylada şenliklerle kutlandı

Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!

Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kameradaKadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada

Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldiVali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!

Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadıBöyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı

Gemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştuGemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştu

İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!

Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Denize girmek yasaklandı! Kuvvetli yağış uyarısı sonrası duyuruldu!
Denize girmek yasaklandı! Kuvvetli yağış uyarısı sonrası duyuruldu!
Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!
Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!
Son Haberler
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!
Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!
Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!
Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!
İntihar etmeye çalıştı! İtfaiye amiri kurtardı! O anlar kameralara yansıdı!
İntihar etmeye çalıştı! İtfaiye amiri kurtardı! O anlar kameralara yansıdı!
Çok Okunanlar
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada
Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi