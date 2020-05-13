2018 yılında vizyona giren Yalancı Damat filminin FOX TV ekranlarında yayınlanması ile birlikte, filmin konusu, oyuncu kadrosu, süresi, nerede çekildiği merak konusu oldu. Bizler de sizler için Yalancı Damat filminin konusu? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi? sorularının yanıtını haberimizde verdik...

YALANCI DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Otuzlu yaşlarında ve hiç evlenmemiş, ailesi tarafında evliliği merakla beklenen Aslıhan, kariyerini her zaman ön planda tutarak akrabalarının dikkatini çekmiş ve alay konusuolmuştur. Ailesi Aslıhan için endişelenirken Aslıhan ise hayatına giren birinin heyecanıyla mutludur. Bu gelişmeyi aileyle paylaşır ve sevdiği adamı ailesi ile tanıştırmak istediğini belirtir.

Fakat bu rüya gibi ilişki öğrendikleri karşısında sekteye uğrar. Tanıştırmaya günler kala aldatıldığını öğrenen Aslıhan bir anda ortada kalakalır. Tüm ailenin dört gözle beklediği o gece için yeni bir plan yapmalıdır. O gece kendisine eşlik edecek bir konu mankeni, sevgilisini oynayacak birini bulmak zorundadır. Oyunculukla başlayan yalan aşk, hayallerindeki gibi bir ilişkiye dönüşür.

YALANCI DAMAT OYUNCULARI

Aldatıldığını öğrenmesi ile ailesinin karşısına çıkaracak gerçek olmayan bir eş adayı için kolları sıvayan Aslıhan'ı ekranlara getiren Yalancı Damat oyuncuları; Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır'dır.

YALANCI DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Damat filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

YALANCI DAMAT FİLMİ KÜNYESİ

Süre: 114dk

Tür: Komedi , Romantik

Yönetmen: Bora Onur

Senarist: Özlem Aybek

Yapımı: 2018