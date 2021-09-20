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Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturduğu Yalancı ve Mumları dizisinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? Detaylar haberimizde...

Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Yeni sezona damga vuracağı düşünülen yeni dizi Yalancılar ve Mumları güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar gibi isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına yer verdik...

YALANCILAR VE MUMLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlanacak. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Dört kadının hayatının anlatıldığı Yalancı ve Mumları dizisi 30 Eylül 2021 Perşembe günü FOX TV'de saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak...

Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Koray Kerimoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu da Nermin Yıldırım kaleme alıyor. Şimdiden sevilen bir dizi olan Yalancılar ve Mumları dizisinin başrollerinde ise Elçin Sangu, Ceren Moray ve Şafak Pakdemir isimleri yer alıyor. Çekimleri İstanbul’da yapılan dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.

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