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Yaptırımlar Rusya'ya geri adım attırmıyor! Peskov meydan okudu: Dünya, Rusya'nın izole edilemeyeceği kadar büyük

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle batılı ülkelerle olan ilişkilerinin gerilediğini belirterek, "Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar fazla büyüktür." dedi

Yaptırımlar Rusya'ya geri adım attırmıyor! Peskov meydan okudu: Dünya, Rusya'nın izole edilemeyeceği kadar büyük

Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların hedefi olan Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. 

Moskova'da gazetecilere değerlendirmede bulunan Peskov, yapılan yatırımlar nedeniyle batılı devletlerle olan ilişkilerinin gerilediğini belirtirken bu durumun Rusya'nın dünyadan izolasyonu anlamına gelmediğini belirterek, "Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar fazla büyüktür.” dedi.

Yaptırımlar Rusya'ya geri adım attırmıyor! Peskov meydan okudu: Dünya, Rusya'nın izole edilemeyeceği kadar büyük

ABD'NİN RUS PETROLÜNE YASAK GETİRECEĞİ İDDİASI

Peskov, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yasaklar getirebileceği iddialarını da için ise, “Bu küresel enerji piyasalarını oldukça sarsabilecek bir durum. Bu oldukça ciddi sonuçlara yol açar." diye konuştu.

"RUS PAZARINA DÖNECEKLERİ ZAMAN GELECEK"

Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlerin geri döneceklerine inandıklarını anlatan Peskov, “Yabancı şirketlerin tekrar Rus pazarına geri dönecekleri ve konumlarını yeniden kazanmakla ilgilenecekleri zaman gelecek.” yorumunda bulundu.

Yaptırımlar Rusya'ya geri adım attırmıyor! Peskov meydan okudu: Dünya, Rusya'nın izole edilemeyeceği kadar büyük

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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