Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan sezon finalinde heyecan arttı. Ceylin ve Ilgaz'ın düğünü sonrasında 6 ay sonra bilgisiyle yayınlanan bölümde Ceylin'i sorgulayan Eren komiser kilit soruyu açıkladı. Peki ama Yargı'da Ilgaz öldü mü?

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? ILGAZ KAYA NEDEN ÖLDÜ? CEYLİN ILGAZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ? KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Yargı dizisinin final sahnesinin ardından izleyiciler Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığını merakla araştırıyor. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı'dan ayrılıp ayrılmadığı 2. sezonda belli olacak.

YARGI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin’in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta’yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir. Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Ilgaz ve Ceylin’in yolculuğunda “son” hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?