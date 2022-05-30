Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?ŞOK'tan adına yakışır ŞOK indirim! Yaz akşamlarının tadını piknikle çıkaracaklara kaçırılmayacak fırsat! Kamp ve piknik ürünlerinde dev indirim!Bakan Nebati'den ihracat açıklaması: "Tarihte görülmemiş artışlar kaydediyor, rekor kırıyoruz"Ece Seçkin K-pop dinleyicilerine "Hastasınız" dedi! Yer yerinden oynadı! Yeowool yorumuna tepki yağdı!2.5 metre boyundaki yılanla karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı! "Bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm"Spor Toto 1.Lig Play Off finali: Bandırmaspor -İstanbulspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kurban alacaklar dikkat! 2022 Kurban fiyatları belli oldu! İşte büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatlarıGelinim Mutfakta 30 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 30 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gizemli hepatit virüsü 17 kişide görüldü! Uzmanlar çilek yenmemesi konusunda uyardıSON DAKİKA! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı geçtiğimiz gün sezon finali yaptı. 6 ay sonra bilgisiyle yayınlanan son bölümde Eren komiserin 'Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?'' dediği duyuldu. Peki Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan sezon finalinde heyecan arttı. Ceylin ve Ilgaz'ın düğünü sonrasında 6 ay sonra bilgisiyle yayınlanan bölümde Ceylin'i sorgulayan Eren komiser kilit soruyu açıkladı. Peki ama Yargı'da Ilgaz öldü mü?

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? ILGAZ KAYA NEDEN ÖLDÜ? CEYLİN ILGAZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ? KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Yargı dizisinin final sahnesinin ardından izleyiciler Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığını merakla araştırıyor. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı'dan ayrılıp ayrılmadığı 2. sezonda belli olacak.

Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

YARGI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin’in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta’yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir. Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Yargı Ilgaz öldü mü? Ilgaz Kaya neden öldü? Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Ilgaz ve Ceylin’in yolculuğunda “son” hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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