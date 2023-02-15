Yaşlanmayı Geciktirmede Şelasyon Uygulamaları

Vücutta birikmiş olan zehirli mineraller ve metallerin atılmasına yönelik uygulanan tedaviye şelasyon deniyor. Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, bu konuda çok önemli bir makale yayınladı. Detaylar haberimizde.

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Yaşlanmayı Geciktirmede Şelasyon Uygulamaları

Şelasyon Nedir?

Şelasyon; damar sertliği bağışıklığın kuvvetlendirilmesi dokuların kendini yenilemesini engelleyen bu ağır metallerin dolaşıma katılarak vücuttan atılmasını sağlar. Bu yöntemle hafızada berraklaşma, kramplar ve zor iyileşen diyabetik bacak yaralarında düzelmeler olur.

Şelasyon tedavisi sonucunda koroner damarların spazmına bağlı göğüs ağrıları ve hipertansiyonda olumlu gelişmeler olur. Aterosklerotik damarlara çöken maddeler ve özellikle kalsiyum şelasyon uygulaması ile yerinden ayrılınca damarlar yeniden elastikiyetini kazanır. Parkinson, Alzheimer ve multipl skleroz hastaları da bu uygulamadan yarar görebilirler.

Önce bizi zehirleyen bu ağır metalleri tanıyalım;

  1. Kurşun :Trafik kirliliği, petrol, sigara, kalemler, saç boyaları, akü imalatıyla vücuda geçer. Sinir sistemine zihin ve kemik sağlığına zarar verir. Kalsiyum, çinko, aljinik asit, B1, B 6 ve C vitaminleri bu zararlı etkileri azaltabilir
  2. Kadmiyum : Konserveler, sigara dumanı, deterjanlar, eve yeni alınan halılar ve tarımsal gübrelerle vücuda girer. Böbrek, sinir sistemi, kemikler ve solunum sistemine zarar verir. Tansiyonu yükseltir. Kurtulmak için A, C ve E vitaminleri, kalsiyum selenyum, alginik asidin yanı sıra soğan sarımsak ve pırasa kullanılabilir.
  3. Alüminyum : Bazı diş macunları, yemek saklama kapları, mide için kullanılan antasidler, sigara filtreleri, bazı tuzlar ve peynirler, terden koruyucu deodorantlar zararlı düzeyde alüminyum içerirler. Hafıza bozuklukları ve Alzheimer hastalığı bulgularında artma olur. Kalsiyum, çinko, magnezyum ve B6 vitamini bu zararları azaltabilir.
  4. Civa : Bazı boyalar, ton balığı konservesi ve diş dolgularında bulunan amalgam yoluyla vücuda girerler. Böbrek, karaciğer ve özellikle beyin fonksiyonlarını bozan civanın zararlarından kurtulmak için soğan, pırasa ve yumurta yenmelidir. Ayrıca C vitamini, selenyum, kalsiyum ve çinko gibi maddeler kullanılmalıdır.
  5. Bakır : Bakır su borularından vücuda giren bu metal, demir ve çinko gibi vücuda yararlı elementlerin miktarını azaltır. Yumurta, soğan, sarımsak, pırasa bu zararları minimale indirir. Ayrıca eksilen çinko ve demirinde ek olarak alınması gerekir.
  6. Fluorid : Diş macunları, ağız gargaraları, teflon tavalar ve fluor miktarı yüksek sular bu zararlı maddenin kaynağıdır. Diş lekeleri ve kemik zayıflığında önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Çözüm flordan uzak durmak ve yeterince kalsiyum almaktır.
  7. Arsenik :Bazı şarap ve biralarda, tuzlarda ve boyalarda bulunur. Karaciğer, böbrek ve solunum sisteminde olumsuz etkileri gösteren arsenik için antioksidan bazı vitaminler (A-C-E) selenyum ve alginik asit kullanılabilir.

Şelasyon, bedende biriken zehirli mineral ve metallerin atılmasında büyük başarı sağlayan bir yöntemdir. Demir, kurşun, kadmiyum, civa gibi ağır metaller vücuttan bu yöntemlerle atılabilir. Damar yoluyla EDTA (etilen diamin tetra asetik asit) verilir. Çok kez vitamin B, C, magnezyum ve çinko birlikte verilir. Şelasyon uygulamasında vücutta görülebilen farklı hastalıklarının da iyileşme görülebilir.

Şelasyon Hakkında Daha Fazla bilgi almak istiyorsanız;

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Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

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