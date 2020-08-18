Yemeksepeti'nde çocuğa cinsel istismarın üstü örtülmeye çalışıldı!
Yemek Sepeti’ne bağlı Banabi deposunda 14 yaşındaki bir çocuğun tecavüz edildiği skandalı ortalığı karıştırdı. Bazı işçilerin bu tecavüzcüyü bulup dövmelerinin ardından sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları gündemde bomba etkisi yarattı.
İstanbul Maltepe’de bulunan Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi deposunda yaşanan olayda bir grup işçi, bir çalışanın 14 yaşındaki D.H.'ye tecavüz ettiğini ortaya çıkardıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu olayın ardından sosyal medyaya atılan ses kaydı ile Yemeksepetine vatandaşlardan büyük tepki yağdı.
YEMEKSEPETİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
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18 Ağustos 2020 Salı 14:48
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