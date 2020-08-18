Yemeksepeti'nde çocuğa cinsel istismarın üstü örtülmeye çalışıldı!

Yemek Sepeti’ne bağlı Banabi deposunda 14 yaşındaki bir çocuğun tecavüz edildiği skandalı ortalığı karıştırdı. Bazı işçilerin bu tecavüzcüyü bulup dövmelerinin ardından sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları gündemde bomba etkisi yarattı.