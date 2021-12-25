Yerli aşı TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarenli güzel haberi verdi: Etkili, güzel sonuçlar elde ettik

Türkiye, koronavirüs aşısını geliştiren dünyadaki 9.ülke oldu. Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarenli'nin geliştirdiği inaktif temelli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından Acil Kullanım Onayı almasının aldı. Şanlıurfa'da Dollvet Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretim firması tarafından üretilen seri üretime geçilen aşının 150 bin dozu sevkiyatı gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından virüsün izole edilmesi ile aşı çalışmaları başladı. Aşının yapımı aşamasından bahseden Aykut Özdarendeli, yoğun bir çalışmayı üniversite, sanayi ve kamu iş birliği ve akademisyen arkadaşlarının desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

"AŞININ ETKİNLİĞİNİ VE GÜVENLİ OLDUĞUNU, ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALARIMIZLA ORTAYA KOYDUK"

Akademik kariyerinde inaktif aşılarla ilgili detaylı çalışmalarının bulunduğunu da aktaran Özdarendeli, TURKOVAC aşısı hakkında şunları söyledi:

"Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı."

Aşının kullanım onayı almasının bütün emek ve çabalarına değdiğini vurgulayan Özdarendeli, onayın alınmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

"SADECE ÜLKEMİZE DEĞİL DÜNYAYA İNSANLARA ŞİFA OLACAKTIR"

" Bu kamunun yaptığı önemli bir başarıdır." diyen Özdarenli," TURKOVAC aşısının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Özdarendeli, pandemi sürecinin halen devem ettiğini dolayısıyla kendilerinin de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

"SERİ ÜRETİMİN YÜKSEK KAPASİTEYLE, DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Türkiye'nin seri üretimle önemli bir aşamayı geçtiğine inandığını aktaran Özdarendeli, şunları kaydetti:

"Seri üretim yapılırken de yine üretimin daha fazla miktarda yapılması, optimizasyon çalışmaları devam edecek, varyantlar çıkıyor, aşının bu varyantlara karşı etkinliğine yönelik yine laboratuvar çalışmalarına da devam etmek lazım. Bu tür çalışmalar aşının kendisini daha da iyi üretilmesi ve daha etkili olması açısından da optimizasyon çalışmaları zaten bütün aşılarda devamlı olarak bilimsel anlamda devam edecek. Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum."

TURKOVAC aşısı nerede üretiliyor? Üretim tesisi nerede? TURKOVAC inaktif aşı mı? Koruyuculuk oranı ne? Ne zaman uygulanacak?

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