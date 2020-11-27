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  3. Yılmaz Vural'dan üzen haber: Korona nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi

Yılmaz Vural'dan üzen haber: Korona nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına tekrar yakalanan 67 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edildi.

Yılmaz Vural'dan üzen haber: Korona nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi

Hürriyet'te yer alan habere göre Türk futbolunun önemli simalarından Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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