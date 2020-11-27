Yılmaz Vural'dan üzen haber: Korona nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi

Hürriyet'te yer alan habere göre Türk futbolunun önemli simalarından Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Usulsüzce aranan Roselina-A gemisi için re'sen soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen her şey | İşte 25 soruda sokağa çıkma yasağı

Brezilya kalçası estetiği istedi, 8 ameliyat geçirerek ölümden döndü!

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için başvuru tarihi belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır