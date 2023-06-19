YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık sürecinde, sınav sorularının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görevli olan 110 personel, yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Bu merkez, tek bir pencere bulunmayan, Faraday kafesiyle çevrili ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan bir ortamdı. Personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay boyunca dışarıya çıkmadan bu merkezde kaldı.

Hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurulmadı

Personelin tüm temel ihtiyaçları, kapalı matbaa merkezi içerisinde karşılandı. Merkezdeki personel, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşuyordu. Bu süre zarfında, personel hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı. Aileleri de dahil olmak üzere, dışarıdaki her türlü bilgi ve etkileşimden izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler.

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Kapalı matbaa merkezinde, sınav sorularının güvenliği ve gizliliği için kriptolu sistemler kullanıldı. ÖSYM personeli, sınav sorularını hazırlayarak bu sistemlere entegre etti. Personel, büyük bir özveriyle ve titizlikle çalışarak soru havuzlarının oluşturulmasını sağladı.

YKS'nin son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte, dün saat 17.45'te personelin görevi sona erdi. 17.46 itibarıyla kapalı matbaa merkezinden çıkan personel, aileleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Bu özel an, uzun süren ayrılığın sona erdiği ve emeğin karşılığının alındığı bir buluşmaydı.

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Personelin 45 günlük ayrılık süreci, sınavın güvenliği ve başarısı için önemli bir adımdı. Özverili çalışmaları ve dış dünyayla iletişimlerini tamamen keserek gösterdikleri disiplin, sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulundu. Kapalı matbaada görev alan personelin aileleriyle buluşması, yoğun çalışma temposunun sona erdiği ve sevdikleriyle birlikte dinlenme ve rahatlama sürecine girildiği anlamına geliyordu.

Personel, aileleriyle buluşma heyecanı yaşadı

ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz" değerlendirmesini yaptı.

Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır" dedi.

Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.

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