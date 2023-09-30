Zafer Partisi'nden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk ile birlikte 20 kişi MHP'ye katıldı

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, MHP Ankara il ve ilçe teşkilatları seçime hazırlıklarını sürdürüyor. Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk ve beraberindeki eski Zafer Partililer, MHP'ye katıldı.

ESKİ ZAFER PARTİLİ 20 KİŞİ MHP'YE KATILDILAR

Zafer Partisi’nden istifa eden 20’ye yakın vatandaş da yapılan törenle MHP’ye üye kaydını gerçekleştirdi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan törende yaptığı konuşmada, üye kaydı yapan yeni vatandaşlara teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, şehitlerimiz, rahmetli başbuğumuza dilini uzatmamış tüm arkadaşlarımız ile yerel seçimlere birlikte girerek mücadelemizi vereceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

YASEVİ BEKTAŞI OĞUZ OCAKLARI ÜYESİ 30 ALEVİ DE MHP'YE KATILDI

Öte yandan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları üyesi 30’a yakın Alevi vatandaş MHP Ankara il binasında gerçekleşen törenle üye kayıtlarını yaptırdı.

Doğan, yeni üye olan vatandaşlardan MHP için sonuna kadar mücadele vereceklerine dair de söz aldı.

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