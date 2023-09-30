Zafer Partisi'nden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk ile birlikte 20 kişi MHP'ye katıldı

Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'ın politikalarından rahatsız olduğunu belirterek partisinden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk, 20 kişilik bir grup ile MHP'ye katıldı. Öte yandan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları üyesi 30’a yakın Alevi vatandaş MHP'ye katıldı.

YAYINLAMA
Google News
Zafer Partisi'nden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk ile birlikte 20 kişi MHP'ye katıldı

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, MHP Ankara il ve ilçe teşkilatları seçime hazırlıklarını sürdürüyor. Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk ve beraberindeki eski Zafer Partililer, MHP'ye katıldı.

ESKİ ZAFER PARTİLİ 20 KİŞİ MHP'YE KATILDILAR

Zafer Partisi’nden istifa eden 20’ye yakın vatandaş da yapılan törenle MHP’ye üye kaydını gerçekleştirdi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan törende yaptığı konuşmada, üye kaydı yapan yeni vatandaşlara teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, şehitlerimiz, rahmetli başbuğumuza dilini uzatmamış tüm arkadaşlarımız ile yerel seçimlere birlikte girerek mücadelemizi vereceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

z3.webp

YASEVİ BEKTAŞI OĞUZ OCAKLARI ÜYESİ 30 ALEVİ DE MHP'YE KATILDI

Öte yandan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları üyesi 30’a yakın Alevi vatandaş MHP Ankara il binasında gerçekleşen törenle üye kayıtlarını yaptırdı.

Doğan, yeni üye olan vatandaşlardan MHP için sonuna kadar mücadele vereceklerine dair de söz aldı.

z4.webp

İYİ Parti nabız yokluyor: AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz!İYİ Parti nabız yokluyor: AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz!

MHP ilçe kongresi kıl çadırda yapıldıMHP ilçe kongresi kıl çadırda yapıldı

Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaretPendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandıMHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Binalı Yıldırım: ''AK Parti belediyeciliğiyle bunların farkının ne olduğunu yaşayarak gördüler''
Binalı Yıldırım: ''AK Parti belediyeciliğiyle bunların farkının ne olduğunu yaşayarak gördüler''
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'İttifak' tartışmalarına nokta! 'kendi amblemi...'
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'İttifak' tartışmalarına nokta! 'kendi amblemi...'
CHP'nin anket şirketi Metropol'den Yavaş ve İmamoğlu'na ağır eleştiri 'ikisi de başarısız, bir daha kazanamazlar'
CHP'nin anket şirketi Metropol'den Yavaş ve İmamoğlu'na ağır eleştiri 'ikisi de başarısız, bir daha kazanamazlar'
Adalet Bakanı Tunç'tan Gezi davasında Yargıtay kararlarını eleştirenlere cevap: Bunların hesabı sorulmayacak mı?
Adalet Bakanı Tunç'tan Gezi davasında Yargıtay kararlarını eleştirenlere cevap: Bunların hesabı sorulmayacak mı?
Son Haberler
Bakan Özhaseki istirham ediyorum diyerek, Meteoroloji ve AFAD acil kodu uyarısı ile 40 il sarı 4 il Turuncu kodu ile uyarılar peş peşe geldi
Bakan Özhaseki istirham ediyorum diyerek, Meteoroloji ve AFAD acil kodu uyarısı ile 40 il sarı 4 il Turuncu kodu ile uyarılar peş peşe geldi
Zafer Partisi'nden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk ile birlikte 20 kişi MHP'ye katıldı
Zafer Partisi'nden daha önce istifa eden genel başkan yardımcısı Ayhan Türk ile birlikte 20 kişi MHP'ye katıldı
Donald Trump, Joe Biden'in taklidini yaptı seyredenler gülme krizine girdi
Donald Trump, Joe Biden'in taklidini yaptı seyredenler gülme krizine girdi
Pendikspor iyi oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor, Trabzonspor 2-1 Pendikspor
Pendikspor iyi oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor, Trabzonspor 2-1 Pendikspor
CHP'de genel merkez kongre öncesi İstanbul il başkanlığı için kozlar Paylaşılıyor! İkiye bölünen partide delege oyunları başladı
CHP'de genel merkez kongre öncesi İstanbul il başkanlığı için kozlar Paylaşılıyor! İkiye bölünen partide delege oyunları başladı
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
Çok Okunanlar
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Donald Trump, Joe Biden'in taklidini yaptı seyredenler gülme krizine girdi
Donald Trump, Joe Biden'in taklidini yaptı seyredenler gülme krizine girdi
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
AK Parti Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla yeni bir seçim zaferi için startı verdi
AK Parti Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla yeni bir seçim zaferi için startı verdi
Yorumlananlar
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!