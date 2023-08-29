MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Kalp krizi geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Taşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taşçı'nın cenazesi öğle namazını müteakiben Yavuzeli Büyükkarakuyu Mahallesi'nde defnedilecek.

MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, "Dava arkadaşımız, Yavuzeli ilçe başkanımız Süleyman Taşçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.

Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmişSinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş

Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..

Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!

O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..

Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldıAraç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!

Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli olduGençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu

Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!

Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..

Oyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılarOyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılar

İBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştıİBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştı

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladıGençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Binali Yıldırımdan çok konuşulacak İBB adaylık açıklaması : ''Biz sıramızı savdık''
Binali Yıldırımdan çok konuşulacak İBB adaylık açıklaması : ''Biz sıramızı savdık''
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''
Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi ağır eleştiren Meral Akşener'e ilk tepki
Ali Babacan'ın CHP'den istekleri hiç bitmiyor! şimdide 5 milletvekili istiyor
Ali Babacan'ın CHP'den istekleri hiç bitmiyor! şimdide 5 milletvekili istiyor
Son Haberler
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?
HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?
HDP eş genel başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?
HDP eş genel başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı
HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı
İstanbulunun parası CHP kongrelerine akıyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'ye maddi desteği deşifre oldu,
İstanbulunun parası CHP kongrelerine akıyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'ye maddi desteği deşifre oldu,
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.