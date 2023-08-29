Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Bakan Bak, Ankara'da bulunan Cebeci Site Yurdu Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni bir eğitim öğretim yılının başladığını ifade etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, Ankara'da bulunan Cebeci Site Yurdu Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni bir eğitim öğretim yılının başladığını ifade etti.

Bu eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesi ile öğrencilere hizmet vereceklerini dile getiren Bakan Bak, "Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlar için yurtları hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik" dedi.

Bakan Bak, GSB yurtlarında yalnızca barınma ihtiyacını merkeze alan bir anlayışla değil, aynı zamanda beslenme, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif konularda da bütüncül bir anlayışla gençlere hizmet verdiklerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılında başvuran adayların yüzde 96'sını yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bakan Bak, "Bugün de yurt başvuru sürecini an itibari ile başlatıyoruz. Dün itibari ile üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlardaki başvuruları başlatıyoruz. Başvuru süreci, 2 Eylül tarihi, saat 23.59 itibari ile sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yurt başvuruları sürecine dair bilgilendirme yapan Bakan Bak, yurtlara gelen başvuruların 12 kamu kurumları tarafından dijital olarak analiz edileceğini ifade etti.

Başvurusu geçersiz sayılan öğrencilerin, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak dijital ortamda puanlama ile tespit edilecek ve buna göre bir sıralama oluşturularak okullarına en yakın yurtlara yerleştirilmesi sağlanacak.

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KAYNAK: İHA

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