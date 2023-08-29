Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 katlı apartın çatı katından zemine düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir apartın çatı katında yalnız başına yaşayan Şakir Arslan (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 kattan aşağıya düştü. Arslan'ın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, Arslan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, görü tanıkları kaldığı apartın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şakir Arslan'ın intihar etmiiş olabileceğini iddia etti. Arslan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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