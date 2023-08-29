Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi

Kırıkkale'de evinde eşiyle ile yakaladığı adamı tabanca ile öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaletepe Mahallesi 1036. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gelen İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü Ahmet B'yi (43) tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KENDİ İSTEĞİ İLE POLİSE TESLİM OLMUŞTU

Ahmet B'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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