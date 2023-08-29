Ardahan’da hortum felaketi! Evlerin çatıları yerle bir oldu!

Ardahan'da etkili olan hortum evlerin çatısını uçurdu, elektrik ve telefon tellerini kopardı, araçlara zarar verdi.

Ardahan'da sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtınanın ardından aniden oluşan hortum merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde maddi zarara yol açtı. Şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortumda bazı evlerin çatıları uçtu. Hortumun zarar verdiği bölgede bazı elektrik nakil hatları da zarar görünce, bölgede enerji kesintisi yaşandı ve yaklaşık 1 saat sonra yapılan çalışmaların ardından enerji bölgeye yeniden verilebildi. Hortumun çatıdan uçurduğu sac parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi.

Bülent Köksoy, "Hortum nedeniyle çatılardan kopan kopan saclar araçlarımıza zarar verdi. Zarar büyük" dedi.

Şenol Kirman ise sağanak yağış sonrası meydana gelen hortum nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyleyerek, "Sağanak yağış sonrası hortum oluştu. Çatılardan düşen saclar burada park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Ayrıca elektrik telleri de zarar gördü. Şu anda Aras Edaş ekipleri enerjiyi kesip onarım yapıyor" dedi.

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