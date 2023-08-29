Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybeden makarna yüklü tırın yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seki Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa'dan Alanya'ya seyir halinde olan Ü.Ç. idaresindeki 46 AGP 040 plakalı tır, Seki Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tırda yolcu olarak bulunan A.Ç. ve A.A.Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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