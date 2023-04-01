Zigana Dağı'nda korku dolu dakikalar! Polis otobüsü yandı!

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

POLİSLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde gece saat 24.00 sıralarında yaşandı. Rize’den Malatya’ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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OLAYDA YARALANAN OLMADI

Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti. Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.