Ümraniye'de 3 yaşındaki bebek ve anne evde ölü bulundu!

İstanbul Ümraniye'de acı bir olay yaşandı. Bir anne üç yaşındaki bebeği ile evde ölü bulundu. Bebek boğularak öldüğü tespit edilirken annenin ise kendisini kalorifer borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi.

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Ümraniye'de 3 yaşındaki bebek ve anne evde ölü bulundu!

Olay, 30 Mart Perşembe günü Tatlısu Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde eşi Merve Erten'i ve 3 yaşındaki oğlu Eymen Kotil’i ölü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de 3 yaşındaki bebek ve anne evde ölü bulundu!

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Ekipler eve geldiklerinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Merve Erten ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadın ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay hakkında konuşan site sakini Adem Köroğlu, “Doğal gaz borusuna asılı olduğunu ve çocuğun da öldüğünü biliyorum. Bir erkek çocuğu vardı başka çocuğu yoktu. Yeni evlendi zaten. 3 seneyi geçti evleneli. Kadın ev hanımı” belirtti.

Ümraniye'de 3 yaşındaki bebek ve anne evde ölü bulundu!

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