72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

Tartışma sonrası 72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma da hakim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

29 Ekim 2022 tarihinde 72 yaşındaki Zekai Coşkun, bakımını üstlendikleri 92 yaşındaki kayınvalidesi Müşerref Taşkıner ile evden gitmesini istemesi üzerine tartışınca, 72 yaşındaki eşi Huriye Coşkun, eşinin annesiyle tartışmasını istemediği için araya girdi. Buna sinirlenen Zekai Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Huriye Coşkun’u 7 yerinden bıçakladı. Huriye Coşkun olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Zekai Coşkun da sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ HAKİM KARARINI VERDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Coşkun, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, savcı esas hakkında mütalaayı sundu. Zekayi Coşkun'un "eşi kasten öldürmek" suçunu işlediğinin delillerce sabit olduğuna dikkatin çekildiği mütalaada, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun, önceki beyanlarını tekrarladığını söyleyerek, tartışma esnasında eşinin küfür ettiğini, bu yüzden kendisine hakim olamadığını iddia etti. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirten Coşkun, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

"EŞİ KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN MÜEBBET

Taraf avukatlarının beyanı ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum etti. Takdiri indirim ile bu cezayı, "müebbet" hapse çeviren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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