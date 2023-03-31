Korkunç itiraf 10 yıl sonra geldi! Dini nikahlı kocasını zehirledi! Sonra da yakara gömdü!

Korkunç olay, 2013 yılının 11. ayında Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşandı. 2013 yılında dini nikahla evli yaşadığı ve eşinden 4 çocuk sahibi olan 45 yaşındaki Kamber Demir, o tarihte aniden ortadan kayboldu. Kamber Demir’i bir süre göremeyen kardeşleri ve akrabaları şahsın dini nikahlı eşi olan 49 yaşındaki M.Y.’a, Kamber Demir’i sordu. M.Y., eşinin yurt dışına gittiğini ve burada iş kuracağını söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen Kamber Demir’in yakınları aylar sonra kardeşlerine telefonla ulaşmak istedi. Telefon numarası almak için yine Kamber Demir’in eşi M.Y.’a giden yakınları telefon numarası da alamayınca 2014 yılında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili “kayıp şahıs” işlemi yaparak olay yerinden ayrıldı. O günden beri kayıp olarak aranan Kamber Demir’den bugüne kadar bir haber alınamadı.

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YILLAR SONRA DOSYA AYDINLATILDI

Kayıp şahıslar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 10 yıldır kayıp olan Kamber Demir’in dosyasını yeniden gündeme getirerek şehir genelinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan JASAT dedektifleri, çalışmaya Kamber Demir’in yakınlarıyla görüşerek başladı. Yakınlarından elde edilen “Cinayet” şüphesi üzerine Kamber Demir’in dini nikahlı olan M.Y. isimli eşinin üzerine giden JASAT dedektifleri, kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine M.Y.’i gözaltına aldı. Kadınla birlikte 29 yaşındaki M.D. ve 30 yaşındaki R.D. isimli 2 oğlunu da gözaltına alındı. JASAT ekipleri, kadın ve çocuklarını çapraz sorguya aldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen çapraz sorguda birçok tutarsızlık ve şüpheli bilgiler ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli saatlerce sorgudan geçirilirken jandarma ekipleri köy halkıyla görüşerek bilgiler topladı.

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ZEHİRLEDİ YAKTI, GÖMDÜ

Yapılan sorgularda M.Y. dini nikahlı eşi Kamber Demir’i öldürdüğünü itiraf ederken, kan dolduran cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Kocasıyla sürekli olarak tartıştıklarını anlattığı öğrenilen M.Y., Demir’in sürekli olarak kendisini darp ettiğini öne sürdü. Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.'nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir’in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir’in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir’e ait yanık cesedi parçalayarak gömdüğünü itiraf etti.

