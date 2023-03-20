Zihinsel engelli genç ATM'ye saldırdı! Parke taşıyla ATM'yi parçaladı!

Olay gece saatlerinde Balıkesir Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen bir gencin yerden kilit parke taşıyla banka ATM’lerini tahrip ettiği görüldü.

GENCİN ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Zihinsel engelli genç taşla ATM'lere vurduğu esnada çevredeki vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları görüntüledi. Sabah ATM’lerin önüne gelen vatandaşlar, dört bankaya ait cihazlarda işlem yapamadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, suçlunun yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede 25 yaşındaki genci yakaladı. Gözaltına alınan gencin zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.