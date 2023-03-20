Zihinsel engelli genç ATM'ye saldırdı! Parke taşıyla ATM'yi parçaladı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen bir genç yerdeki parke taşını aldı ve ATM'lere vurdu. ATM'ler şiddetli darbeler sonrası kullanılamaz hale geldi.

YAYINLAMA
Google News
Zihinsel engelli genç ATM'ye saldırdı! Parke taşıyla ATM'yi parçaladı!

Olay gece saatlerinde Balıkesir Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen bir gencin yerden kilit parke taşıyla banka ATM’lerini tahrip ettiği görüldü.

GENCİN ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Zihinsel engelli genç taşla ATM'lere vurduğu esnada çevredeki vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları görüntüledi. Sabah ATM’lerin önüne gelen vatandaşlar, dört bankaya ait cihazlarda işlem yapamadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, suçlunun yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede 25 yaşındaki genci yakaladı. Gözaltına alınan gencin zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.

Zihinsel engelli genç ATM'sinde saldırdı! Parke taşıyla ATM'yi parçaladı!Zihinsel engelli genç ATM'sinde saldırdı! Parke taşıyla ATM'yi parçaladı!

İlgili Haberler
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi!
Banka'nın açığını buldular! Milyonlarca liralık vurgun yapan 81 kişi gözaltına alındı!
Banka'nın açığını buldular! Milyonlarca liralık vurgun yapan 81 kişi gözaltına alındı!
İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!
İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!
Denizli genelinde düzenlenen operasyonda 113 şüpheli tutuklandı! 2 bin kişiye para cezası kesildi!
Denizli genelinde düzenlenen operasyonda 113 şüpheli tutuklandı! 2 bin kişiye para cezası kesildi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!
İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!
Denizli genelinde düzenlenen operasyonda 113 şüpheli tutuklandı! 2 bin kişiye para cezası kesildi!
Denizli genelinde düzenlenen operasyonda 113 şüpheli tutuklandı! 2 bin kişiye para cezası kesildi!
Durdurulan otobüste iki şüphelinin Cips paketinden uyuşturucu çıktı
Durdurulan otobüste iki şüphelinin Cips paketinden uyuşturucu çıktı
Son Haberler
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Kızını vurması için azmettirdiği kadını, kendi evinde öldürdü!
Kızını vurması için azmettirdiği kadını, kendi evinde öldürdü!
Oto hırsızlığı çetesi çökertildi! operasyon sonunda Ataşehir’de sahipleri araçlarına kavuştu
Oto hırsızlığı çetesi çökertildi! operasyon sonunda Ataşehir’de sahipleri araçlarına kavuştu
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Kümese dadanan çakala otomobil çarptı! Telef oldu
Kümese dadanan çakala otomobil çarptı! Telef oldu
Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!
Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”