Zonguldak'ta pitbull dehşeti! Süs köpeğini paramparça etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki aracının açık olan camından kaçan pitbull cinsi bir köpek, sahilde yürüyüş yapan bir süs köpeği ve onun sahibine saldırdı. Çevredekiler ne kadar pitbullu uzaklaştırmak istese de süs köpeği bir süre sonra pitbullun saldırılara dayanamayarak can verdi.