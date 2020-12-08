Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Fidan'ın intikamı için harekete geçiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fidan'ın ölümü ailede büyük bir üzüntüye neden olurken Ramo ise intikam için yanıp tutuşuyor. Akıllara Ramo Fidan'ın intikamını nasıl alacak sorusu geliyor.