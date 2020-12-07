  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!

Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha, bebeğini nehirden kurtarmaya çalışırken Demir'in son sözleri ise Züleyha'yı derinden yaralıyor. Yılmaz ile aşklarına kaldıkları yerden devam eden Züleyha, Yılmaz ile yola çıkıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU 

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 

Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

 Uğur Güneş: Yılmaz

 Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

 Bülent Polat: Gaffur

 Turgay Aydın: Sabahattin

 Selin Yeninci: Saniye

 Sibel Taşçıoğlu: Şermin

 Selin Genç: Gülten

 Polen Emre: Fadik

 Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'in ayrılığını kaldıramıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'in ayrılığını kaldıramıyor!

Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben alevlerden nasıl kurtulacak?Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben alevlerden nasıl kurtulacak?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 175. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır Yaman'ı tehdit ediyor!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 175. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır Yaman'ı tehdit ediyor!

Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'ın 3 dileği ne?Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'ın 3 dileği ne?

 

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:05
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!
Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'in ayrılığını kaldıramıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'in ayrılığını kaldıramıyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 175. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır Yaman'ı tehdit ediyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 175. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır Yaman'ı tehdit ediyor!
Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'ın 3 dileği ne?
Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'ın 3 dileği ne?
Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare'den evlilik teklifine ret cevabı!
Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare'den evlilik teklifine ret cevabı!
Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak ve Serra'nın arasındaki ilişki ne?
Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak ve Serra'nın arasındaki ilişki ne?
Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, Haşmet ile karşı karşıya!
Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, Haşmet ile karşı karşıya!
Mucize Doktor 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın yeni sevgilisi Ezo!
Mucize Doktor 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın yeni sevgilisi Ezo!
Yasak Elma 88. bölüm fragmanı yayınlandı | Telefonun sahibi kim çıkacak?
Yasak Elma 88. bölüm fragmanı yayınlandı | Telefonun sahibi kim çıkacak?
Çukur 4. sezon 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan efsane geri dönüş!
Çukur 4. sezon 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan efsane geri dönüş!