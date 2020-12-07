Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'in ayrılığını kaldıramıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mehdi gazetede kadın cinayeti haberi okurken Zeynep'in evden gitmesine üzülüyor. Ablasının ölümü ile yıkılan Mehdi, Zeynep'e artık yaşamak için bir sebebinin olmadığını söylüyor. Zeynep ise Mehdi'yi teselli ediyor.