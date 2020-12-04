Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare'den evlilik teklifine ret cevabı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar ile Nare yemekte ayrılmayacaklarına dair birbirlerine söz verirken Gediz ile konuşan Nare, Sancar'ı sevdiğini söyleyerek Gediz'e gözdağı veriyor. Sancar'ın evlilik teklifine ise Nare olumsuz cevap veriyor.