Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak ve Serra'nın arasındaki ilişki ne?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selim'in İdil ile olan ilişkisi gösterilirken Burak ve Serra'nın arasında aşkın olup olmadığı ise herkesin kafasında soru işaretleri oluşturur. Barbar, Burak'a gözdağı verirken İhsan'ın Asena'ya dava mı açtığı merak konusu olmaktadır.