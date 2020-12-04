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Yasak Elma 88. bölüm fragmanı yayınlandı | Telefonun sahibi kim çıkacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda üçlü kendilerine mesaj atan kişiyi bulmaya çalışırken içerden birinin yaptığına dair şüpheler artıyor. Üçlünün planı ne? Telefonun sahibini bulabilecekler mi?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 88. bölüm fragmanı yayınlandı | Telefonun sahibi kim çıkacak?

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci   

Talat Bulut: Halit Argun    

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz   

Şafak Pekdemir: Zehra Argun   

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun  

Barış Aytaç: Caner Çelebi  

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun    

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir    

Barış Kılıç: Kaya Ekinci  

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci   

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci  

Gökhan Alkan: Kerim  

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04 Aralık 2020 Cuma 10:12
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