Mucize Doktor 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın yeni sevgilisi Ezo!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hastanede Ali Vefa ile Ezo arasında aşk iddiaları dönerken haberi duyan Nazlı ise gözyaşlarına boğuluyor. Ezo ile Ali Vefa birbirlerini yeni yeni tanımaya başlarken Ali Vefa ve Ezo sevgili mi olacak? sorusu ise akılları kurcalıyor.