Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'ın 3 dileği ne?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan'ın 3 dilek hakkı herkes tarafından merak konusu olurken Eda ise Serkan'ı dileklerini söylemesi için zorlamaktadır. Serkan Eda için kendini değiştirmeye zorlarken Eda ise Serkan'ı istemediği bir değişime zorladığını fark etmiştir.