2021 YKS tercih ekranı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri 3 oturumda yapılıyor. TYT, AYT ve YDT'ye giren adaylar puanlarına göre üniversite tercihi yapmaya hazırlanıyor. Üniversiteye yerleşebilmek için en önemli süreç YKS tercih dönemidir. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 YKS tercih ekranı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar daha sonra puanları doğrultusunda üniversite tercihi yapacak. Ancak YKS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netleşmedi. ÖSYM, tarih bildirdiğinde haberimizde yer alacaktır.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR 2021?

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

* Adaylar puanlarına ve mezun oldukları okul türlerine göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.'' denildi.

Adayların, tercih yapmaya başlamadan önce, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekmektedir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yani her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekmektedir.

ÖNEMLİ!

Tercih sırası önemli çünkü tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya aittir. Adaylar tercih alanlarının tamamının doldurulmak zorunda değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı gösterebilir. 2021-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

YKS kaç yanlış bir doğruyu götürür 2021 ? YKS 4 yanlış 1 doğru kalktı mı 2021?

KONTENJANLAR, TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite kontenjanları, 2021 YKS taban ve tavan puanlarının yer alacağı YKS tercih kılavuzu önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.



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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Öncelikle “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girin. İlgili üniversitedeki lisans programlarının listesini göreceksiniz. Detaylar için de programın üstüne tıklayabilirsiniz.

Ardından “Program Seç” kutucuğuna istediğini programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebileceksiniz. Yine detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

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