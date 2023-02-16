Abdallah Aberkane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Aberkane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Aberkane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Aberkane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Aberkane 5 Mayıs 2000 tarihinde Gouda şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Aberkane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Aberkane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dordrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Dordrecht takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdallah Aberkane'nin FC Dordrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Aberkane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaberkane03/

Abdallah Aberkane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Aberkane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Aberkane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Aberkane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında ADO U17

1 Temmuz 2016 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2017 yılında Ajax U19

15 Temmuz 2019 yılında Sparta R.

14 Ocak 2020 yılında Excelsior

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında FC Dordrecht

Abdallah Aberkane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Aberkane şuan FC Dordrecht takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Gouda (2007-2012), CVV Jodan Boys (2012/13), ADO Den Haag (2013-2016), Ajax (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.