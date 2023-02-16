Toine Van Huizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toine Van Huizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toine Van Huizen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toine Van Huizen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toine Van Huizen 13 Şubat 1990 tarihinde Beemster şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Toine Daniël van Huizen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toine Van Huizen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Toine Van Huizen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dordrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Dordrecht takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Toine Van Huizen'nin FC Dordrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toine Van Huizen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toine Van Huizen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toine Van Huizen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toine Van Huizen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2009 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2010 yılında Telstar

31 Aralık 2010 yılında AZ Alkmaar

1 Ocak 2012 yılında Sparta R.

24 Temmuz 2013 yılında Telstar

1 Temmuz 2019 yılında De Graafschap

12 Temmuz 2021 yılında FC Dordrecht

Toine Van Huizen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toine Van Huizen şuan FC Dordrecht takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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