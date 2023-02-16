Jari Schuurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jari Schuurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jari Schuurman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jari Schuurman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jari Schuurman 22 Şubat 1997 tarihinde Gorinchem şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jari Schuurman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Jari Schuurman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dordrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Dordrecht takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jari Schuurman'nin FC Dordrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jari Schuurman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jarischuurman/

Jari Schuurman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jari Schuurman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jari Schuurman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jari Schuurman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2015 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2016 yılında Willem II

30 Haziran 2017 yılında Feyenoord

17 Ağu 2017 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2018 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U21

29 Ocak 2019 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2019 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Dordrecht

Jari Schuurman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jari Schuurman şuan FC Dordrecht takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jari Schuurman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GJS, Feyenoord/Excelsior (2004-2015)

Hollanda U19 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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